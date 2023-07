RESIEsA - Pentru line-up, cei care au facut posibil evenimentul merita o bere in fiecare seara. Bere dublata de aprecieri maxime adresate Primariei Resita si MC Trust Resita West, adica organizatorii principali ai festivalului, care au pariat pe rock si anul acesta!Mai ales ca sunt multe orase in tara unde nu se intampla lucruri atat de frumoase precum la Resita.A spus-o gazda festivalului, Cristi Hrubaru, de la Radio Rock FM, la inceputul unei seri deschisE de duo-ul The Schnitzels, trupa ... citeste toata stirea