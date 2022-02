Gafu i-a cedat locul lui Dragomir! Fostul sef al Finantelor Regionale Timisoara, investit in functia de prefect

Noul prefect de Caras-Severin, Ioan Dragomir (PSD), a depus astazi juramantul la sediul institutiei prin sistem de videoconferinta, alaturi de ceilalti prefecti si subprefecti din tara numiti in sedinta de Guvern din 10 februarie.Alaturi de Dragomir s-a aflat si Cristian Gafu (PNL), panai ieri prefect de Caras-Severin, si care, in urma negocierilor din coalitia de guvernare, a fost retrogradat, preluand de astazi functia de subprefect. Si tot de astazi, judetul mai are un subprefect, in ... citeste toata stirea