Ganduri din focul DoR-ului de Resita

RESITA - Mihai Pana pastreaza in suflet o poveste de otel in care a fost odata un centru siderurgic......in cadrul caruia a fost secretar si presedinte al sindicatului din Combinatul Siderurgic Resita, combinat care in 1985 avea 15.887 de angajati. Dl. Pana vorbeste despre o Resita prospera care, in 1988, avea in intreprinderi si institutii, inclusiv in cartierele limitrofe, 77.000 de angajati. Orasul era o pepiniera de cadre pentru intreaga economie siderurgica si de constructii de masini a ... citeste toata stirea