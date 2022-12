Ganduri la cumpana dintre ani

RESIEsA - Erwin Esigla crede in ceea ce ne uneste: limba, spiritualitatea, cultura, spatiul unde traim. Lucruri care-i intaresc increderea ca invingatoare a fost cultura intr-un an 2022 pe care presedintele Forumului German (FG) il considera unul al solidaritatii si comuniunii, in contextul celor trei jubilee pe care Resita le-a marcat!Jubilee pe care FG le-a marcat inca o data la final de an prin plicul aniversar care, in ziua de 30 decembrie, a purtat intreaga corespondenta trimisa de la ... citeste toata stirea