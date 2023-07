GARANA - Editia a 27-a a festivalului considerat printre cele mai bune din Europa are loc in perioada 5-9 iulie. Scena principala din Poiana Lupului si biserica catolica din Valiug vor fi gazdele a peste 80 de muzicieni valorosi si virtuozi din 18 tari. In program, muzicieni din Polonia, jazz-rock, funk, fusion, nordic jazz sau jazz vocal!Aventura jazz a verii incepe cu o seara dedicata muzicienilor din Polonia. Continuand traditia de anul trecut, organizatorii, Fundatia Culturala Jazz Banat ... citeste toata stirea