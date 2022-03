Gata sa primeasca 60 de refugiati

COPACELE - Satenii din Copacele si Zorile sunt dispusi sa gazduiasca victime ale razboiului in propriile gospodarii. Primarul interimar Viorel Hirtauca a mers din casa-n casa in cele doua sate de ucrainieni, indemnand oamenii la solidaritate cu semenii lor!"Am spus sa-i primim daca vor ajunge si-n comuna noastra, intrucat oamenii de aici au radacini in Ucraina. Oamenii sunt ingrijorati si spun ca cine va veni va fi ajutat si bine primit in casele lor", aflam de la interimarul Hirtauca. ... citeste toata stirea