Gaz in Caras-Severin

CARAS-SEVERIN - Ministrii PNL de la Ministerul Dezvoltarii si de la Ministerul Energiei, Adrian Vestea si Sebastian Burduja, au semnat Ordinul comun pentru investitiile in retelele de gaz din Caras-Severin, derulate in cadrul programului "Anghel Saligny", initiat de catre Partidul National Liberal!"Echipa PNL din Caras-Severin trimisa in Guvernul Romaniei, Daniel Surdu si Alin Muntean, este activa pentru implementarea eficienta a proiectelor finantate prin acest program liberal. ... citește toată știrea