CARANSEBES - Pe ultimii metri, municipalitatea din Caransebes a alocat banii necesari pentru documentatiile tehnice ale proiectului de introducere a retelei de gaz in cartierul Jupa, unde sunt 230 de gospodarii!Banii, un rest de 500 de mii de lei din suma cu care TMD a cumparat un teren pentru a-si extinde investitia, au fost aprobati de consilierii locali la ultima sedinta, nu fara ca acestia sa puna intrebari. "In sedinta anterioara nu am bagat toti banii de la TMD, a ramas diferenta de 500 ... citeste toata stirea