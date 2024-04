Ghinion! Prins de politisti baut la volan de doua ori intr-o zi!

RESIEsA - Aseara, la ora 21.20, politisti de la Politia Municipiului Resita au oprit pentru control, pe strada G.A. Petculescu, un autoturism condus de un barbat de 50 de ani, care a fost testat cu aparatul etilometru, rezultand o alcoolemie de 1,57 mg/l alcool pur in aerul expirat!Barbatul avea dreptul de a conduce suspendat, dupa ce in noaptea precedenta fusese depistat de politistii resiteni in timp ce conducea un autoturism avand o alcoolemie de 1,20 mg/l alcool pur in aerul expirat. ... citește toată știrea