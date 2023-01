Graiul banatean, in festival-concurs

VEST - Descriem astfel prima editie a festivalului interjudetean "Dulce grai", care va avea loc pe 4 martie in comuna Nadrag din judetul Timis. Evenimentul se adreseaza elevilor din judetele Timis si Caras-Severin!Elevii din judet priceputi sa recite poezie in grai sunt invitati sa se inscrie la eveniment. Organizatorii sunt Liceul Tehnologic "Traian Grozavescu" din Nadrag in colaborare cu Inspectoratul Scolar Judetean Timis si Centrul Cultural "Carasul" (CCC) din Gradinari. Parteneri sunt ... citeste toata stirea