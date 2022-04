Gregory Porter pune Resita alaturi de Milano, LA si Berlin

RESIEsA - Municipalitatea resiteana are un motiv in plus de mandrie, vizavi de concertul programat de solistul american pe malurile Barzavei!Cetatea de foc "este inclusa pe lista selecta a marilor orase ale lumii care intregesc turneul de anul acesta al lui Gregory Porter, alaturi de Amsterdam, Bruxelles, Manchester, Birmingham, Ljubljana, Stockholm, Oakland, Saint Petersburg, Toronto, Los Angeles, Viena, Roma, Berlin, Oslo si Milano. Este o mare bucurie pentru noi, resitenii, sa il avem aici, ... citeste toata stirea