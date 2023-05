VEST - Vicepremierul Sorin Grindeanu a afirmat, miercuri, ca noul Guvern trebuie sa vina in Parlament in luna iunie si sa isi asume raspunderea pe legea pentru eliminarea pensiilor speciale!"Eu nu vreau sa-i fac agenda viitorului prim-ministru, dar, in luna iunie, din punctul meu de vedere, Guvernul trebuie sa vina in fata Parlamentului sa isi asume raspunderea pe acea lege legata de pensiile speciale, si anume eliminarea pensiilor speciale. Prin asumarea raspunderii. Ca sa terminam odata ... citeste toata stirea