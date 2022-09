Grindeanu: Nu vreau sa ma certe mama si tata ca n-am ajutat Caransebesul!

CARANSEBES - Desi a primit deja, in luna mai a acestui an, de la primarul Felix Borcean o lista cu proiecte Caransebesului unde e nevoie de sprijin de la nivel central, vicepremierul Sorin Grindeanu mai cere o data sa i se spuna unde poate ajuta. Sau unde "sa se puna in valoare", asa cum spunea in luna mai!"Lista nu e scurta, sunt proiectele depuse de primarie pe Saligny, PNRR, POR, Fondul de Mediu, le vom urmari pe toate matematic. Chiar vreau sa-l ajut pe Felix", spunea atunci, la sediul ... citeste toata stirea