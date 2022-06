Guni, deschizatoarea de drumuri din Muntii Tarcu

CARAS-SEVERIN - O imagine cu primul exemplar de zimbru adus in salbaticia padurilor din Muntii Tarcu a fost surprinsa zilele trecute, de rangerii de la WeWilder. Guni este sanatoasa, puternica si spectaculoasa!In urma cu mai bine de sapte ani, WWF Romania a inceput in Muntii Tarcu procesul de reintroducere a zimbrilor in natura. In colaborare cu WeWilder, actiunea de la Magura Zimbrilor, comuna Armenis, si-a aratat rezultatele. Peste 100 de zimbri traiesc acum in libertate in padurile de la ... citeste toata stirea