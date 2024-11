Gunoiul e mai ieftin de ars, decat de carat

CARAS-SEVERIN - O spun cifrele din ultima zi de octombrie, cand, pe langa obisnuitele si deja naturalele incendii de vegetatie, au ars si vreo 300 de kilograme de gunoaie, dupa estimarea salvatorilor!Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Semenic", ultima zi a lui octombrie a fost marcata de 15 interventii in situatii de urgenta. "Salvatorii caraseni au intervenit pentru stingerea a doua incendii de vegetatie uscata si deseuri menajere in localitatile Resita si Moldova Noua. In ... citește toată știrea