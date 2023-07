CARAS-SEVERIN - Despre ce se va face cu aceasta suma, in lei, adica undeva la 50 de miliarde de euro, ne-a vorbit deputatul social-democrat Silviu Hurduzeu!Seful PSD Caras-Severin a explicat ca "dupa demersul privind scaderea preturilor la alimentele de stricta necesitate, un alt proiect de maxima importanta e lansat in dezbatere publica, cel privind Programul national pentru dezvoltarea productiei interne de produse si materiale de constructii. Proiectul actului normativ a fost citit in ... citeste toata stirea