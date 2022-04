Guvernul, darnic cu doua primarii din judet

CARAS-SEVERIN - Aproape 4 milioane de lei, alocati de la Bucuresti comunelor Sasca Montana si Coronini! Concret, este vorba despre 2,61 milioane de lei pentru Sasca Montana si 1,159 milioane de lei pentru Coronini, informatie publicata in 12 aprilie pe site-ul Ministerului Dezvoltarii!Primarii Ion Poplicean si Ilie Boboescu confirma informatia, precizand insa ca inca nu au primit adrese oficiale in acest sens. Din discutiile cu cei doi, am aflat ca banii vor fi folositi in vederea efectuarii ... citeste toata stirea