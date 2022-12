Hala Minda, in atentia expertilor NEB

RESIEsA - Consilierul pentru politici educationale al Primariei Resita, Ildiko Pataki, vorbeste pentru cititorii nostri despre prima vizita efectuata recent in oras de catre reprezentantii New European Bauhuas (NEB)!Vizita a fost prilejuita de proiectul care se doreste implementat la Hala Minda, in vederea caruia expertii vor colabora cu primaria pe o perioada de un an. Marele hop este gasirea sursei de finantare a acestui proiect.Dezvoltarea interactiunii cu partenerii, cheia reusitei dupa ... citeste toata stirea