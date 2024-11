Handbalistii au obtinut o noua victorie in Divizia A

RESIEsA - Handbalistii de la CSM Resita s-au impus duminica, 24 noiembrie, cu scorul de 41-30 (16-19) in fata echipei CSU Constantin Brancusi Targu Jiu, in etapa a X-a a Diviziei A, Seria A!Resitenii au avut o prima repriza slaba, cu multe ratari, iar la cabine s-a intrat cu oaspetii avand un avantaj pe tabela de trei goluri. In repriza a doua s-a vazut ca Resita este echipa mai buna si a reusit sa intoarca scorul si sa se impuna la o diferenta destul de mare goluri."Am obtinut o noua ... citește toată știrea