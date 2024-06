Herculane Stories, accesibil pentru explorare

BAILE HERCULANE - Povestea Bailor Herculane este dusa mai departe in era digitala, asteptand sa fie descoperita de vizitatorii din intreaga lume. Cu o colectie impresionanta, proiectul muzeal Herculane Stories este in faza modificarilor finale!Lansat oficial zilele trecute la Baile Herculane, proiectul muzeal Herculane Stories decripteaza si virtualizeaza prin noile tehnologii destinul unei statiuni turistice cu 2000 de ani de istorie balneara, prezentati in premiera nationala sub lupa ... citește toată știrea