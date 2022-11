CARAS-SEVERIN - Spune deputatul Silviu Hurduzeu, care sustine ca PSD va depune in regim de urgenta, si in corelare cu decizia Curtii Constitutionale a Romaniei, proiectul privind finalizarea lucrarilor!"E o crima economica abandonarea unor hidrocentrale aproape gata terminate, in conditiile actualei crize energetice. Sunt 11 hidrocentrale aflate in diferite stadii de finalizare, ... citeste toata stirea