Hidrocentralele trebuie finalizate! Ele produc cel mai ieftin curent!

CARAS-SEVERIN - Afirmatia apartine senatorului Ion Mocioalca. Acesta considera ca "Romania nu-si mai poate permite sa abandoneze amenajari hidrotehnice in care s-au investit sute de milioane de euro, bani publici, in actualul context, cand deficitul de energie a aruncat preturile-n aer."Practic, senatorul carasean sustine o initiativa a PSD in acest sens. "Initiativa PSD protejeaza mediul, dar in egala masura, asigura cadrul legislativ pentru ca investitiile - multe aproape gata - sa fie ... citeste toata stirea