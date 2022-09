Hidroelectrica nu renunta la UCMR!

CARAS-SEVERIN - "Societatea este pe deplin concentrata sa finalizeze tranzactia, avand in vedere importanta UCMR in cadrul industriei romanesti, in special in cadrul industriei hidroenergetice", sustine Ministerul Energiei intr-un raspuns acordat deputatului carasean Dumitru Rujan!Deputatul liberal i-a adresat ministrului Energiei un set de intrebari vizavi de soarta UCMR si preluarea uzinei resitene de catre Hidroelectrica. "Relativ recent a existat o incercare a Companiei Hidroelectrica de ... citeste toata stirea