CARANSEBES - Politia judetului apreciaza spiritul civic al unui cetatean din Caransebes, care a prins in flagrant autorul unui furt. Barbatul auzise strigatul disperat al unei tinere, careia i-a fost smuls din mana portofelul, si a intervenit imediat, prinzandu-l pe suspect!"Evenimentul s-a intamplat in aceasta dimineata (4 mai), in jurul orei 9.00, in zona Pietei Agroalimentare din Caransebes. Dupa prinderea barbatului, la fata locului a ajuns si un politist local, care l-a retinut pana la ... citeste toata stirea