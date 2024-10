Hotel Semenic, aspiratorul de amenzi

RESIEsA - Nivelul amenzilor aplicate de Primaria Resita proprietarei hotelului, SC Turist Semenic SA, este de 10-15 mii de euro pe luna!Intrucat dupa caderea grinzii de pe fatada hotelului nu s-a intamplat nimic in ceea ce priveste fondul problemei, municipalitatea continua sa aplice amenzi detinatoarei cladirii, in baza legislatiei existente. Societatea, actualmente in faliment, este controlata de omul de afaceri Gruia Stoica. "Nu am mai avut nicio comunicare directa cu el, a trimis un ... citește toată știrea