Hotelul Semenic se dezintegreaza

RESIEsA - Un eveniment care putea avea urmari tragice s-a petrecut in aceasta dimineata in centrul Resitei, chiar vizavi de Primarie! Bucati din Hotelul Semenic, ajuns astazi o ruina, au cazut pe zona pietonala si doar norocul a facut ca incidentul sa nu se transforme intr-unul grav!Primaria a ingradit zona, iar primarul Nelu Popa va sustine de la ora 11 o conferinta de presa, transmisa live pe pagina de Facebook a Caon.Avand in vedere evenimentul petrecut in aceasta dimineata in ... citește toată știrea