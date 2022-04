Hotii de lemne, vanati cu elicopterul

CARAS-SEVERIN - Lemne in valoare de peste 100.000 de lei au fost confiscate in urma unor actiuni realizate prin survolarea ariei impadurite din Caras-Severin!Politia judetului a continuat si zilele trecute activitatile pe linia ilegalitatilor din domeniul silvic, dandu-si mana cu alte structuri cu atributii in aceasta directie. Astfel, in urma actiunilor derulate in perioada 28 martie - 1 aprilie, confiscarile au totalizat aproape 340 de metri cubi de lemn, fiind aplicate amenzi ... citeste toata stirea