Hotul care vine in trei seri la rand

RESIEsA - Rusalina Bona si Marius Tudor sunt doi dintre actorii Teatrului de Vest pe care regizorul Sandu Grecu i-a distribuit in comedia "Hotul din pendula", de Dario Fo. Aceasta se joaca in premiera nationala, la Resita, marti, miercuri si joi, de la ora 19!Regizorul Sandu Grecu garanteaza un umor de calitate intr-o comedie spumoasa si inteligenta. Asa a fost si spectacolul "Cerere in casatorie", primul pe care regizorul din Chisinau l-a pus in scena la Resita. Motiv pentru care revenirea ... citeste toata stirea