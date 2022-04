Hristos a Inviat! Caransebesenii au primit Lumina Sfanta!

CARANSEBES - Mii de credinciosi s-au adunat noaptea trecuta in fata catedralei episcopale si la bisericile din municipiu pentru a participa la slujba de Inviere!Imediat dupa miezul noptii, in bataile impresionantelor clopote ale catedralei, PS Lucian a rostit indemnul "Veniti de luati Lumina! Veniti sa primiti Lumina!", aducand vestea Invierii lui Hristos multimii de credinciosi veniti in centrul Caransebesului. Copii si adulti au luat Lumina adusa de la Ierusalim, iar apoi au raspuns intr-un ... citeste toata stirea