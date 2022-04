Hurduzeu: Deblocati activitatea TMK. Evitati un proces fara sens!

CARAS-SEVERIN - Deputatul Silviu Hurduzeu sustine ca nu va fi niciodata de acord cu masurile care afecteaza angajatii romani, locurile de munca si, in general, economia nationala!"La Resita trebuie sa se aplice aceeasi solutie ca la TMK Cehia. Activitatea trebuie sa continue, oamenii sa-si primeasca salariile. In niciun caz si in nicio circumstanta nu voi sustine distrugerea vreunei companii romanesti, indiferent de actionariatul sau. Prin urmare, aplicarea sanctiunilor trebuie sa aiba cat ... citeste toata stirea