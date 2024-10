Hurduzeu: Ei se leaga si cu lanturi, apoi suna la descarcerare!

CARAS-SEVERIN - Silviu Hurduzeu, viitorul presedinte al Consiliului Judetean Caras-Severin, a lansat o serie de critici dure la adresa PNL, in contextul anuntului facut de Nicolae Ciuca privind ruperea coalitiei de guvernare cu PSD!Hurduzeu a acuzat liberalii ca, desi au declarat ruperea coalitiei, continua sa ramana in Guvern pentru a-si proteja pozitiile. "Daca e nevoie, se leaga si cu lanturi, dupa care suna la descarcerare. E ca atunci cand Florin Roman a intrat in greva foamei intre ... citește toată știrea