Hurduzeu ne conduce si singur, si ieftin!

CARAS-SEVERIN - Seful judetului a constatat ca a facut economii consistente prin faptul ca nu are nici vicepresedinti, cu tot cu consilierii aferenti acestora, nici administrator public!Intrebat din nou despre cum decurg negocierile pentru alegerea celor doua fotolii de vicepresedinti ai Consiliului Judetean, Silviu Hurduzeu, presedintele forului, a raspuns: "Este o intrebare pe care o primesc in fiecare sedinta. Nu au fost negocieri pana in acest moment legate de vicepresedintii Consiliului ... citește toată știrea