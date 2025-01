Hurduzeu: Nu mai avem nevoie de vize pentru SUA!

CARAS-SEVERIN - Seful judetului considera acest lucru, la fel ca aderarea in Spatiul Schengen, un sprijin si o recunoastere conferite de partenerii nostri internationali, menit sa contracareze gradul sporit de neincredere existent in societatea romaneasca!"Se mai intampla si lucruri bune. Incepand cu 10 ianuarie, Romania a intrat oficial in programul Visa Waiver. Asta inseamna ca, de la 31 martie, nu vom mai avea nevoie de vize pentru a merge in SUA. Se stia de aceasta decizie de anul trecut, ... citește toată știrea