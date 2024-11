Hurduzeu promite zero impozit pe venituri!

CARAS-SEVERIN - Ai sub 26 de ani, 3 copii in intretinere si un salariu sub 4.000 de lei? Atunci ai putea avea aceasta sansa, desprinsa din programul de guvernare locala al viitorului sef al judetului!Seful social-democratilor caraseni vorbeste despre masurile PSD pentru tinerii din tara, dar mai ales din Caras-Severin!"Una dintre problemele cele mai mari ale judetului nostru tine de imbatranirea accelerata ca urmare a plecarii foarte multor tineri, constata deputatul Silviu Hurduzeu. Cei ... citește toată știrea