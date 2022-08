Hurduzeu: PSD sustine investitiile din economia nationala!

CARAS-SEVERIN - Deputatul Silviu Hurduzeu considera ca majorarea cu un miliard de lei a schemei de ajutor de stat pentru investitiile majore in economie este o solutie menita sa sprijine economia romaneasca!"Aceasta majorare consistenta, de un miliard de lei, in plus fata de suma deja alocata de 6,38 mld., este cea mai eficienta actiune pentru dezvoltarea economiei romanesti: pentru fiecare leu acordat ca ajutor de stat, firmele investesc alti 3 lei in economie. E cu atat mai remarcabil ca ... citeste toata stirea