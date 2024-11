Hurduzeu si Mihalcea, vot pentru un altfel de presedinte decat cei de pana acum

CARAS-SEVERIN - Seful judetului, Silviu Hurduzeu, a venit la vot cu Silvia Mihalcea si alti social-democrati, dar si alaturi de sotie. Cei doi au votat la sectia 77 din Caransebes, de langa Fisc!"Am votat cu optimism, pentru sansa uriasa pe care o are judetul Caras-Severin pentru reindustrializare si pentru continuarea marilor proiecte de infrastructura incepute de actualul Guvern in judetul nostru. A fost si un vot prin care am rasplatit guvernarea de pana acum, una care a marit veniturile ... citește toată știrea