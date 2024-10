Hurduzeu: Vom putea calatori fara viza in SUA!

CARAS-SEVERIN - Deputatul PSD a vorbit despre ce presupune indeplinirea, de catre tara noastra, a conditiilor pentru includerea in Programul Visa Waiver!"Romania indeplineste conditiile prevazute de Programul Visa Waiver si romanii vor putea, in curand, sa calatoreasca in Statele Unite ale Americii fara viza. Este o evolutie fireasca in contextul Parteneriatului Strategic intre tarile noastre, dar si o confirmare a progresului inregistrat de tara noastra. Avand in vedere ca s-a respectat un ... citește toată știrea