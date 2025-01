Hurduzeu vrea manager prin concurs la Spitalul Judetean

CARAS-SEVERIN - Oficialul spune ca nu mai crede in persoanele providentiale, aduse sa rezolve problemele, dar care pleaca dupa ce au generat altele!Lista celor mai recente probleme din ograda Judeteanului determina si noua conducere a judetului sa ia masuri. Vorbim despre datorii si arierate rostogolite in 2 ani cat aproape in toata istoria recenta a spitalului, instrainarea vechiului RMN care a fost vandut "din nestiinta" de spital, desi apartinea judetului, dar si statia de oxigen de ... citește toată știrea