Hurduzeu: Vreau sa scoatem drogurile din scoli!

CARAS-SEVERIN - Deputatul carasean este de parere ca autoritatile statului au scapat situatia de sub control si ca este nevoie de actiuni mai in forta din partea acestora!Silviu Hurduzeu, seful social-democratilor caraseni, a votat, in Camera Deputatilor, initiativa legislativa prin care traficantii de droguri de mare risc nu vor mai avea sansa pedepselor cu suspendare."Din perspectiva de tata al unui baiat care se indreapta spre adolescenta, cred ca trebuie sa facem tot posibilul pentru a ... citește toată știrea