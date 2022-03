I-a facut o vizita penala sotiei

CARANSEBES - Potrivit Politiei judetului, miercuri, 16 martie, barbatul de 44 de ani a fost retinut pentru 24 de ore de politistii din Caransebes, fiind cercetat pentru incalcarea ordinului de protectie, pentru violenta in familie si amenintare!Desi pe numele sau era emis acel ordin de protectie inca de anul trecut, din 1 octombrie, pentru o perioada de 6 luni, miercuri, in jurul orei 14.00, s-ar fi dus sa-i faca o vizita sotiei, in varsta de 57 de ani, prilej cu care ar fi agresat-o fizic si ... citeste toata stirea