Ia o carte in vacanta si fa-ti un selfie!

RESIEsA - Apoi trimite-l bibliotecii judetene si astfel poti castiga carti si o rama foto digitala. In scurte cuvinte, asa poate fi descrisa campania de promovare a lecturii "Ia o carte in vacanta", organizata de Biblioteca Judeteana "Paul Iorgovici" (BJPI) in cadrul proiectului "Pro lectura"!Concret, in perioada 11 iulie - 19 august, BJPI invita iubitorii lecturii sa treaca pragul institutiei pentru a alege cartile care sa-i insoteasca in vacanta, asigurandu-i ca vor gasi o oferta bogata de ... citeste toata stirea