Iarna, asteptata cu... plan operativ

CARAS-SEVERIN - 13 baze de deszapezire si cinci puncte de sprijin, organizate de Drumuri Nationale Caransebes. Dintre cele 13 baze, cinci sunt in zona de munte, sase sunt in zona de deal si doua se afla la campie!De notat ca reteaua de drumuri nationale administrate in judet de SDN Caransebes insumeaza 587 km. Pentru deszapezirea lor, SDN Caransebes dispune de 31 de utilaje proprii si anume: un utilaj multifunctional cu lama, o turbofreza, un buldoexcavator, sase utilaje cu lama, 13 ... citeste toata stirea