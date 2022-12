IGAV, SMURD, Salvamont la un loc. Totul pentru a salva vieti!

CARANSEBES - Dupa unitatea IGAV si Punctul Aeromedical SMURD, pe aeroportul din Caransebes va functiona si un punct de lucru al Salvamont Caras-Severin!Omul de afaceri Gabriel Olariu, de la Aeroportul Banat Caransebes, si Coco Galescu, seful Salvamont Caras-Severin, au semnat joi un acord in acest sens, principalul obiectiv al noii colaborari dintre cele doua institutii fiind scurtarea timpilor de reactie in cazul unor interventii in zona montana din Caras-Severin."Acordul deschide o noua ... citeste toata stirea