Iluminat LED pentru Centru, Moroasa si Govandari

RESIEsA - Primaria Resita va monta 350 de astfel de aparate, in cadrul unui nou proiect de modernizare si eficientizare a sistemului de iluminat public!Proiectul intitulat "Cresterea eficientei energetice si a gestionarii inteligente a energiei in infrastructura de iluminat public in municipiul Resita", a trecut, deocamdata, de etapa de incadrare a Agentiei pentru Protectia Mediului Caras-Severin si isi urmeaza cursul spre implementare.Potrivit documentatiei, proiectul va avea ca finalitate ... citește toată știrea