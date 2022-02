Iluminat nou pe doua strazi din Caransebes

CARANSEBES - Investitia de aproape 200 de mii de lei a fost finalizata recent. Municipalitatea anunta ca alte strazi vor avea lumina mai buna anul acesta!Modernizarea si extinderea iluminatului public pe strazile Laurentiu Iancu si Carmen Sylva (Jupa), au constat in stalpi metalici noi in fundatie turnata, realizarea circuitului electric subteran si montarea de noi corpuri de iluminat cu LED, plus accesoriile necesare pe aproape un kilometru de strazi.Pe lista de investitii pentru acest an ... citeste toata stirea