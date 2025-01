Imagine cu Cinematograful "Astra", obiectul lunii la muzeul resitean

RESITA - Exponatul lunii ianuarie la Muzeul Banatului Montan este o fotografie reprezentand Cinematograful "Astra" din Resita, in prima jumatate a secolului al XX-lea!Unul dintre principalele locuri de divertisment din Resita interbelica, Cinematograful "Astra", a fost consemnat in documentele vremii inca din anul 1927. Acesta era situat pe strada Principesa Elisabeta nr. 20, fiind proprietatea Societatii Culturale Astra, avandu-l in calitate de concesionar pe Francisc Craciun. Locatia era ... citește toată știrea