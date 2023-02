Imbecilitatea cronica, pericol de moarte!!!

RESIEsA - La mai bine de o saptamana de la tragicul accident in care un copil de 14 ani si-a pierdut viata la iesire din Resita catre Valiug, o mare parte a copacului care a provocat tragedia a ramas atarnata pe panta de la marginea carosabilului, punand in continuare in pericol soferii care tranziteaza acest tronson de drum!Ne-am obisnuit de prea mult timp sa traim in tara lui "merge si-asa", sa nu mai asteptam nimic din partea autoritatilor si sa traim intr-o resemnare tampa. Practic, ... citeste toata stirea