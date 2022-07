Imblanzirea focului, pe filiera Graz

BAUEsAR - Datorita infratirii cu localitatea Kainbach, Bautarul are masina de pompieri dotata cu de toate. Masina casata de cei din micuta localitate de langa Graz, cu care comuna din Valea Bistrei s-a infratit inca din anii '90!In Austria, vehiculul a fost evaluat la 26.000 de euro insa, in baza legaturilor foarte bune dintre cele doua localitati, recent acesta a fost achizitionat de Primaria Bautar cu 20.000 de euro. O masina in stare foarte buna care, conform primarului Romeo Raduta, ... citeste toata stirea