RESIEsA - "Desteapta-te, romane" a rasunat, azi, in Parcul Tricolorului din Resita, la a 25-a aniversare! Asemeni Zilei drapelului national, care nu s-a impus intr-un sfert de secol drept o sarbatoare foarte populara, si Ziua imnului national, ajunsa la aceeasi varsta, a fost marcata in acest an tot in cadrul unei festivitati cu audienta restransa!Ceremonialul din Parcul Tricolorului a debutat, sambata, cu trecerea in revista a Garzii de onoare de catre vicepresedintele Senatului Romaniei, ... citeste toata stirea