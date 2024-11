Impact violent tren-masina la Caransebes! Soferita a decedat!

CARANSEBES - Accidentul s-a produs in aceasta dimineata in jurul orei 09:30, la trecerea de cale ferata peste drumul care duce la Manastirea Teius!La fata locului s-au deplasat pompierii militari de la Detasamentul Caransebes cu o autospeciala de descarcerare, o autospeciala de stingere cu spuma, 1 echipaj SMURD B, dar si doua echipaje de la Ambulanta. Din pacate, acestia nu au putut decat sa constate decesul femeii care se afla volan.In aceasta dimineata, in municipiul Caransebes, pe ... citește toată știrea